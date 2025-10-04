Concours Float Tube 2025 au lac de Lourdes Lourdes
Concours Float Tube 2025 au lac de Lourdes Lourdes samedi 4 octobre 2025.
Concours Float Tube 2025
au lac de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-04 13:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
L’association des pêcheurs lourdais et du Lavedan organisent un concours Float Tube sur le lac de Lourdes le samedi 4 octobre 2025 à partir de 13h.
Ouvert à tout pêcheur détenteur d’une carte de pêche 2025. Timbre halieutique obligatoire
Tarifs:30€ à l’inscription.
Renseignements, inscriptions et informations complémentaires aux coordonnées suivantes: 06 85 43 46 07 ou jeanjacques.panafieu@gmail.com
au lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 85 43 46 07 jeanjacques.panafieu@gmail.com
English :
The association des pêcheurs lourdais et du Lavedan is organizing a Float Tube competition on Lake Lourdes on Saturday, October 4, 2025 from 1pm.
Open to all anglers holding a 2025 fishing permit. Fishing stamp required
Entry fee: 30?
Information, registration and further details: 06 85 43 46 07 or jeanjacques.panafieu@gmail.com
German :
Der Fischereiverein von Louvre und Lavedan veranstaltet am Samstag, den 4. Oktober 2025 ab 13 Uhr einen Float-Tube-Wettbewerb auf dem See von Lourdes.
Offen für alle Angler, die im Besitz einer Angelkarte 2025 sind. Fischereistempel erforderlich
Preise: 30? bei der Anmeldung.
Informationen, Anmeldungen und weitere Informationen unter: 06 85 43 46 07 oder jeanjacques.panafieu@gmail.com
Italiano :
L’associazione dei pêcheurs lourdais et du Lavedan organizza una gara di Float Tube sul lago di Lourdes sabato 4 ottobre 2025 a partire dalle ore 13.00.
Aperta a tutti i pescatori in possesso di una licenza di pesca 2025. Bollino di pesca obbligatorio
Quota di iscrizione: 30?
Informazioni, iscrizioni e ulteriori dettagli sono disponibili al numero: 06 85 43 46 07 o jeanjacques.panafieu@gmail.com
Espanol :
La Association des pêcheurs lourdais et du Lavedan organiza un concurso de flotadores en el lago de Lourdes el sábado 4 de octubre de 2025 a partir de las 13.00 horas.
Abierto a todos los pescadores titulares de una licencia de pesca 2025. Sello de pesca obligatorio
Cuota de inscripción: 30?
Información, inscripciones y más detalles: 06 85 43 46 07 o jeanjacques.panafieu@gmail.com
L’événement Concours Float Tube 2025 Lourdes a été mis à jour le 2025-08-26 par OT de Lourdes|CDT65