Concours Francis Falabrègue de taille des oliviers Vallon de la Roquette Châteaurenard

Concours Francis Falabrègue de taille des oliviers

Samedi 7 mars 2026 de 9h à 12h. Vallon de la Roquette Avenue Maréchal Leclerc Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Concours Francis Falabrègue de taille des oliviers.

Concours réservé aux amateurs et ouvert aux plus de 18 ans !



Les participants devront respecter les consignes suivantes

– hauteur de l’arbre

– charpentières bien dégagées à l’intérieur

– coupes de sécateurs et couteaux-scies nettes et rases des charpentières

– propreté de l’arbre assurée

– dégagement des branches intérieures à l’extérieur de l’arbre

– rassemblement en tas



Les participants doivent apporter leur propre matériel de taille. Sécateurs thermiques ou électriques non autorisés.

Le jury est composé de professionnels et le Conseil des Sages est souverain pour l’organisation et le déroulement de la manifestation et pour toutes décisions ou pour tous litiges.



9h Rendez-vous devant le Mazet Vallon de la Roquette.

9h30 Début du concours.

12h Remise des prix suivie du verre de l’amitié.



Inscription obligatoire. .

Vallon de la Roquette Avenue Maréchal Leclerc Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 57 10 12 concoursdetaille@chateaurenard.com

English :

Francis Falabrègue olive pruning competition.

