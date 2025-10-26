Concours hippique CSO Hunter Rue verte Mamers
Concours hippique CSO Hunter Rue verte Mamers dimanche 26 octobre 2025.
Concours hippique CSO Hunter
Rue verte Mamers Équitation Mamers Sarthe
CSO et Hunter au Centre équestre à Mamers le dimanche 26 octobre 2025.
Restauration sur place.
Entrée gratuite et ouverte à tous
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/Mamers-Equitation-101148455184738 et au 06 78 86 41 17 .
Rue verte Mamers Équitation Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 86 41 17
