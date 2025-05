Concours hippique de la Chabraque le « Jumping de Sever » – Castanet, 18 mai 2025 07:00, Castanet.

Aveyron

Concours hippique de la Chabraque le « Jumping de Sever » 1180 route de Sever Castanet Aveyron

Dimanche 2025-05-18

2025-05-18

2025-05-18

Que vous soyez cavalier, amateur de sports équestres ou simple curieux en quête d’une sortie originale, le Jumping de Sever vous promet une journée festive sous le signe de la passion du cheval !

Cette journée ne se limite pas à une compétition c’est aussi une fête pour tous !

Restauration sur place à la buvette

Repas typique aligot et veau de l’Aveyron par le traiteur « Aux saveurs de l’Aubrac »

Pour les plus jeunes, plusieurs animations parcours dédié au hobby horse, jeux gonflables…

Pour une journée riche en convivialité et en divertissement .

1180 route de Sever

Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 99 92

English :

Whether you’re a rider, an equestrian sports enthusiast or just curious and looking for an original outing, the Jumping de Sever promises you a festive day dedicated to the passion of horses!

German :

Ob Sie nun Reiter sind, Pferdesport lieben oder einfach nur neugierig auf der Suche nach einem originellen Ausflug sind, das Jumping de Sever verspricht Ihnen einen festlichen Tag im Zeichen der Leidenschaft für das Pferd!

Italiano :

Che siate cavalieri, appassionati di sport equestri o semplicemente curiosi e in cerca di un’uscita originale, il Jumping de Sever promette di essere una giornata di festa all’insegna della passione per i cavalli!

Espanol :

Tanto si es jinete, aficionado a los deportes ecuestres o simplemente curioso y busca una salida original, el Jumping de Sever promete ser una jornada festiva llena de pasión por los caballos

