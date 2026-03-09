Concours hippique de St Vaast la Hougue

Rue de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Réparti sur trois journées de compétition, le concours propose douze épreuves qui permettent aux cavaliers de démontrer leur technique, leur maîtrise et leur talent. L’ambiance chaleureuse et accessible reste au cœur de l’événement, malgré l’enjeu sportif bien présent. L’un des moments les plus attendus est la grande finale des Challenges du Cotentin, qui attire chaque année un public particulièrement nombreux et enthousiaste. .

Rue de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 48 88 74 35 societe.hippique.svlh@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours hippique de St Vaast la Hougue

L’événement Concours hippique de St Vaast la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Cotentin Le Val de Saire