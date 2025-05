Concours Hippique d’Ons-en-Bray – Ons-en-Bray, 8 juin 2025 08:00, Ons-en-Bray.

Oise

Concours Hippique d’Ons-en-Bray Route Nationale Ons-en-Bray Oise

Début : 2025-06-08 08:00:00

fin : 2025-06-09 00:00:00

2025-06-08

La commune d’Ons-en-Bray organise un concours de CSO, Dressage et Equifun.

Sur les deux jours du we de pentecôte.

Cette année l association fête ses 40 ans et offre un très beau spectacle équestre le dimanche soir a 21 h avec possibilité de manger une paella avant (repas complet 20€ sur réservation).

Le marché artisanal est également prévu le dimanche lors du concours d ‘entrainement de CSO et d’Equifun.

Le lundi il y aura un concours officiel avec épreuves de dressage en musique, CSO et Equifun. .

Route Nationale

Route Nationale

Ons-en-Bray 60650 Oise Hauts-de-France +33 6 15 36 05 41 laurafreyermuth@gmail.com

L’événement Concours Hippique d’Ons-en-Bray Ons-en-Bray a été mis à jour le 2025-05-22 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays de Bray