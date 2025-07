Concours Hippique « Jumping » Saint-Simon-de-Pellouaille

Concours Hippique « Jumping » Saint-Simon-de-Pellouaille jeudi 31 juillet 2025.

Concours Hippique « Jumping »

Route de Saint Simon Saint-Simon-de-Pellouaille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-31

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-01 2025-08-10

Découvrez le frisson de l’équitation au Concours Hippique « Jumping » à Saint-Simon-de-Pellouaille ! Un événement sportif passionnant, centré sur des compétitions équestres de haut niveau. Ne manquez pas cette occasion unique !

Route de Saint Simon Saint-Simon-de-Pellouaille 17260 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 38 13

English :

Discover the thrill of riding at the « Jumping » Concours Hippique in Saint-Simon-de-Pellouaille! An exciting sporting event focusing on top-level equestrian competitions. Don’t miss this unique opportunity!

German :

Entdecken Sie den Nervenkitzel des Reitsports beim Reitturnier « Jumping » in Saint-Simon-de-Pellouaille! Ein spannendes Sportereignis, das sich auf hochkarätige Reitwettbewerbe konzentriert. Lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen!

Italiano :

Scoprite l’emozione dell’equitazione al Salone del Cavallo « Jumping » di Saint-Simon-de-Pellouaille! Un evento sportivo emozionante incentrato su competizioni equestri di alto livello. Non perdete questa occasione unica!

Espanol :

Descubra la emoción de la equitación en el Salón del Caballo de Salto de Saint-Simon-de-Pellouaille Un emocionante acontecimiento deportivo centrado en competiciones ecuestres de alto nivel. ¡No se pierda esta oportunidad única!

