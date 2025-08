Concours hippique modèles et allures Castanet

Concours hippique modèles et allures Castanet samedi 2 août 2025.

Concours hippique modèles et allures

8 rue des équidés Castanet Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

L’association Écurie de Sever vous invite à découvrir ses structures à l’occasion d’un concours Modèles et Allures !

Accès libre et gratuit pour le public ! Organisé par l’ASFO Selle Français, ce concours se déroulera au sein des structures de l’Écurie de Sever et de La Chabraque. Il mettra à l’honneur les foals de l’année 2025 ainsi que les poulinières. Ce concours s’organise dans le cadre de la sélection du championnat de France qui a lieu à Saint-Lô. L’événement réunira des éleveurs équins venus de toute la région Occitanie, et se clôturera par une remise de prix. Venez nombreux partager notre passion du cheval ! .

8 rue des équidés Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 98 21 ecurie-de-sever@orange.fr

English :

The Écurie de Sever association invites you to discover its facilities at a Models and Gaits competition!

German :

Der Verein Écurie de Sever lädt Sie ein, seine Strukturen anlässlich eines Wettbewerbs Modèles et Allures zu entdecken!

Italiano :

L’associazione Écurie de Sever vi invita a scoprire le sue strutture in occasione di una gara di modelli e passi!

Espanol :

La asociación Écurie de Sever le invita a descubrir sus instalaciones en un concurso de modelos y pasos

L’événement Concours hippique modèles et allures Castanet a été mis à jour le 2025-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)