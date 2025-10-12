Concours hippique Ruffec
Concours hippique Ruffec dimanche 12 octobre 2025.
Concours hippique
Le Grand Tremble Ruffec Indre
Début : Dimanche 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
CSO club poney/ prépa, étape de l’équi jump 36.
Étape de l’équi’jump 36, épreuve club 1, 2, 3, 4 et poney 1, 2, 3 4, A2 et préparatoire. Buvette et restauration sur place. .
Le Grand Tremble Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 12 80 37
English :
CSO club pony prep, equi jump 36 stage.
German :
Springreiten Verein Pony Prep, Schritt des Equi Jump 36.
Italiano :
CSO club pony preparazione, salto equi 36 stage.
Espanol :
CSO club pony prep, equi salto 36 etapa.
