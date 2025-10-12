Concours hippique Ruffec

Concours hippique Ruffec dimanche 12 octobre 2025.

Concours hippique

Le Grand Tremble Ruffec Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

CSO club poney/ prépa, étape de l’équi jump 36.

Étape de l’équi’jump 36, épreuve club 1, 2, 3, 4 et poney 1, 2, 3 4, A2 et préparatoire. Buvette et restauration sur place. .

Le Grand Tremble Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 12 80 37

English :

CSO club pony prep, equi jump 36 stage.

German :

Springreiten Verein Pony Prep, Schritt des Equi Jump 36.

Italiano :

CSO club pony preparazione, salto equi 36 stage.

Espanol :

CSO club pony prep, equi salto 36 etapa.

L’événement Concours hippique Ruffec a été mis à jour le 2025-10-06 par Destination Brenne