Concours Hippique Saut d’obstacles Club Terrains Equivallée Cluny
Concours Hippique Saut d’obstacles Club Terrains Equivallée Cluny dimanche 15 mars 2026.
Concours Hippique Saut d’obstacles Club
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15 2026-10-18
Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée Accès libre et gratuit
Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook d’Equivallée Haras National de Cluny ou sur leur site Internet. .
Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73 sport@ehnc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours Hippique Saut d’obstacles Club
L’événement Concours Hippique Saut d’obstacles Club Cluny a été mis à jour le 2025-12-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II