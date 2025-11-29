Concours illuminations de Noel

Saint-Sauveur-Gouvernet Drôme

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-20

2025-12-18

Concours de la maison la mieux décorée de la vallée de l’Ennuyé

Passage du jury entre le 18 et le 20 décembre

Saint-Sauveur-Gouvernet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 32 80 mairie@saintsauveurgouvernet.com

English :

Competition for the best-decorated house in the Ennuyé Valley

Jury visits between December 18 and 20

