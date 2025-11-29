Concours illuminations de Noel Saint-Sauveur-Gouvernet
Concours illuminations de Noel Saint-Sauveur-Gouvernet jeudi 18 décembre 2025.
Concours illuminations de Noel
Saint-Sauveur-Gouvernet Drôme
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-20
2025-12-18
Concours de la maison la mieux décorée de la vallée de l’Ennuyé
Passage du jury entre le 18 et le 20 décembre
Saint-Sauveur-Gouvernet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 32 80 mairie@saintsauveurgouvernet.com
English :
Competition for the best-decorated house in the Ennuyé Valley
Jury visits between December 18 and 20
