Concours « Incroyable territoire » présentations finales et remise des prix – Saint-Palais, 7 juin 2025 10:45, Saint-Palais.

Pyrénées-Atlantiques

Concours « Incroyable territoire » présentations finales et remise des prix Marché couvert Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Bien plus qu’un simple concours, INCROYABLE TERRITOIRE est un évènement qui animera le centre-ville.

Cet évènement sera ouvert au public avec des temps privilégiés auxquels les habitants seront associés.

Ils pourront voter de vendredi soir à samedi midi pour leur incroyable commerce préféré sur la page Facebook « incroyableterritoire ». Le projet le plus liké gagnera le prix du public offert par Leboncoin.

Le public pourra assister à la présentation du pitch final de chaque équipe et à la remise des prix par le jury. .

Marché couvert

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 73 06

