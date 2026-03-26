Concours individuel de pêche au coup

Ormoy Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Organisé par l ‘AAPPMA Les Amis de la Gaule d’ORMOY

De 9h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30

Ouvert à tous

Saône canalisée en amont des portes de garde.

Règlement

• Carte de pêche 2026 Obligatoire.

• Inscription 20 € à régler sur place.

• Canne au coup 13m maximum, anglaise autorisée.

• Amorce 12 litres maximum, terre comprise.

• Esches maximum 1 litre, Fouillis et vers de vase interdits

• Récompense aux 3 premiers de chaque dizaine.

• RDV 7h45 sur place. Tirage au sort 8h15

Pause 12h/13hOO, sandwich et buvette sur place.

Renseignements, inscriptions par téléphone jusqu’au 27/04/2026 .

Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 85 56 83 maujeaneric@gmail.com

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English : Concours individuel de pêche au coup

L’événement Concours individuel de pêche au coup Ormoy a été mis à jour le 2026-03-26 par JUSSEY TOURISME