Concours individuel de pêche au coup Ormoy
Concours individuel de pêche au coup Ormoy dimanche 3 mai 2026.
Concours individuel de pêche au coup
Ormoy Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Organisé par l ‘AAPPMA Les Amis de la Gaule d’ORMOY
De 9h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30
Ouvert à tous
Saône canalisée en amont des portes de garde.
Règlement
• Carte de pêche 2026 Obligatoire.
• Inscription 20 € à régler sur place.
• Canne au coup 13m maximum, anglaise autorisée.
• Amorce 12 litres maximum, terre comprise.
• Esches maximum 1 litre, Fouillis et vers de vase interdits
• Récompense aux 3 premiers de chaque dizaine.
• RDV 7h45 sur place. Tirage au sort 8h15
Pause 12h/13hOO, sandwich et buvette sur place.
Renseignements, inscriptions par téléphone jusqu’au 27/04/2026 .
Ormoy 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 85 56 83 maujeaneric@gmail.com
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English : Concours individuel de pêche au coup
L’événement Concours individuel de pêche au coup Ormoy a été mis à jour le 2026-03-26 par JUSSEY TOURISME
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