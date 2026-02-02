Concours Instagram PépitePitch : Fais connaître ton projet ! Evenement en ligne
Concours Instagram PépitePitch : Fais connaître ton projet ! Evenement en ligne 15 février – 16 mars Gratuit sur inscription
Le concours PépitePitch revient sur Instagram. Un défi créatif et formateur, ouvert à tous les étudiants bretons qui portent un projet et souhaitent lui donner visibilité, crédibilité et impact.
Tu as une idée, un projet, l’envie d’entreprendre ? Tu veux apprendre à pitcher au format vidéo et toucher un large public ? Tu rêves de faire rayonner ton projet au-delà de ton cercle familial ?
PépitePitch est fait pour toi ! C’est l’occasion rêvée pour les jeunes de donner de la visibilité à leur projet entrepreneurial ou associatif en libérant leur créativité !
Les candidatures sont ouvertes du 15 février au 15 mars 2026. Le ou la finaliste défendra son pitch en live à Paris avec Pépite France pour tenter de remporter un chèque de… 2000 euros !
### Pourquoi participer ?
Pour plein de bonnes raisons ! Mais surtout…
* – Pour t’entrainer à pitcher efficacement,
* – Pour parler de ton projet et le tester auprès du public,
* – Pour gagner en visibilité, développer ton réseau,
* – Pour renforcer ta confiance…
Bref pour vivre une expérience entrepreneuriale unique et peut-être… repartir avec un chèque 2 000 € et un coup de pouce pour développer le volet digital de ton projet !
Prêt à relever le défi ? Présente-nous ton projet et embarque le public avec toi en rejoignant le concours PépitePitch sur [**@pepitebretagne**](https://www.instagram.com/pepitebretagne/)
Candidatures ouvertes du 15 février au 15 mars 2026
[**INFOS & INSCRIPTION**](https://www.pepitebretagne.fr/pepitepitch-revient-sur-instagram-fais-connaitre-ton-projet)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-15T00:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-16T23:59:00.000+01:00
Evenement en ligne Bretagne