La Bourgogne accueille un nouvel événement d’exception la première édition du Concours International de Piano de Bourgogne se tiendra à la Chapelle Saint Etienne de Beaune les 28 et 29 mars 2026, à l’occasion du World Piano Day.
Organisé par l’association Beaune Piano Fest, ce concours a pour ambition de révéler les talents de demain, dans un esprit d’exigence artistique, d’humanité et de transmission. Il s’adresse aux jeunes pianistes du monde entier, âgés de 6 à 35 ans, répartis en deux grandes catégories Junior et Master.
Ce rendez-vous musical s’inscrit dans un cadre unique
– Concerts publics avec un piano de concert d’exception (Kawai)
– Scénographie immersive mêlant musique et arts visuels
– Accueil des candidats facilité par des partenariats locaux
Le concours se déroulera en deux temps une sélection en ligne, puis une finale à Beaune où les pianistes retenus se produiront en public devant un jury international. La soirée de gala du 29 mars mettra à l’honneur les lauréats dans un concert ouvert à tous.
Ce nouvel événement musical veut s’inscrire dans le paysage culturel bourguignon comme un lieu de rencontres, d’émotions partagées et de découvertes artistiques. À ne pas manquer !
La chapelle Saint Etienne pourra accueillir 150 personnes. .
