Concours International de Piano de Bourgogne

Rue Félix Ziem Chapelle Saint Etienne Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 19:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

La Bourgogne accueille un nouvel événement d’exception la première édition du Concours International de Piano de Bourgogne se tiendra à la Chapelle Saint Etienne de Beaune les 28 et 29 mars 2026, à l’occasion du World Piano Day.

Organisé par l’association Beaune Piano Fest, ce concours a pour ambition de révéler les talents de demain, dans un esprit d’exigence artistique, d’humanité et de transmission. Il s’adresse aux jeunes pianistes du monde entier, âgés de 6 à 35 ans, répartis en deux grandes catégories Junior et Master.

Ce rendez-vous musical s’inscrit dans un cadre unique

– Concerts publics avec un piano de concert d’exception (Kawai)

– Scénographie immersive mêlant musique et arts visuels

– Accueil des candidats facilité par des partenariats locaux

Le concours se déroulera en deux temps une sélection en ligne, puis une finale à Beaune où les pianistes retenus se produiront en public devant un jury international. La soirée de gala du 29 mars mettra à l’honneur les lauréats dans un concert ouvert à tous.

Ce nouvel événement musical veut s’inscrire dans le paysage culturel bourguignon comme un lieu de rencontres, d’émotions partagées et de découvertes artistiques. À ne pas manquer !

La chapelle Saint Etienne pourra accueillir 150 personnes. .

English : Concours International de Piano de Bourgogne

