Concours International de piano du pays de Cognac Maison Meukow Cognac samedi 21 mars 2026.
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-29
2026-03-21 2026-03-28
Le concours International de piano accueille des participants de toutes la France et des pianistes étudiants étrangers de haut niveau. Il se déroule sur 2 week-end 21-22 mars et 28 mars et se termine par le concert des lauréats le dimanche 29 mars.
Maison Meukow 26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 12 15 93 concourspiano.cognac@free.fr
English :
The International Piano Competition welcomes participants from all over France, as well as top foreign student pianists. It takes place over 2 weekends: March 21-22 and March 28, and concludes with the winners’ concert on Sunday March 29.
