Concours International de piano du pays de Cognac

Maison Meukow 26 rue Pascal Combeau Cognac Charente

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-21 2026-03-28

Le concours International de piano accueille des participants de toutes la France et des pianistes étudiants étrangers de haut niveau. Il se déroule sur 2 week-end 21-22 mars et 28 mars et se termine par le concert des lauréats le dimanche 29 mars.

Maison Meukow 26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 12 15 93 concourspiano.cognac@free.fr

English :

The International Piano Competition welcomes participants from all over France, as well as top foreign student pianists. It takes place over 2 weekends: March 21-22 and March 28, and concludes with the winners’ concert on Sunday March 29.

