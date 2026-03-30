CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO YUEWEN YU Théâtre Mayenne

CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO YUEWEN YU

Théâtre Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:45:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Concert d’ouverture du 16e Concours International de Piano de Mayenne, jeudi 23 avril 2026 à 20h45 au Théâtre de Mayenne par Yuewen Yu, brillant lauréat du Concours International de Piano de Mayenne en 2025.

Agé de 26 ans, Yuewen Yu a commencé le piano en Chine à l’âge de six ans. Il a étudié à Shanghai puis à la Hochschule de Hanovre en Allemagne. Il est actuellement élève d’Anna Malikova à l’Université de musique et des arts du spectacle de Vienne en Autriche.

Lauréat de plusieurs prix internationaux (3e prix des Concours internationaux de piano d’Ettlingen et d’Aix-La-Chapelle en Allemagne ; 2e prix du Concours international de piano Adilia Alieva, France-Suisse ; 1er prix du Concours international de piano d’Orbetello en Italie), il s’est produit en Chine et en Europe, acquérant une expérience précieuse dans le jeu sur instruments d’époque et dans le domaine de la musique de chambre.

Le 16e Concours International de Piano à Mayenne aura lieu du 23 au 26 avril au Théâtre de Mayenne. Venez écouter les candidats pour les épreuves éliminatoires les vendredi 24 et samedi 25 avril et les finalistes le dimanche 26 avril.

Tout public I Tarifs 5 à 10€ .

Théâtre Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@mayennecommunaute.fr

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English :

Opening concert of the 16th Concours International de Piano de Mayenne, Thursday April 23, 2026 at 8:45pm at the Théâtre de Mayenne by Yuewen Yu, brilliant winner of the Concours International de Piano de Mayenne in 2025.

L’événement CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO YUEWEN YU Mayenne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Mayenne Co