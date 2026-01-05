Concours international de Sculpture sur Glace Valloire

Concours international de Sculpture sur Glace

Les Verneys Valloire Savoie

Découvrez la 34e édition du Concours International de Sculptures sur Glace à Valloire ! Venez admirer les 20 artistes talentueux sculpter la glace.

Ils vous feront découvrir leurs créations artistiques inédites et féeriques.

Les Verneys Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 96 sculptures@valloire.fr

English : Concours international de Sculpture sur Glace

Discover the 34th International Ice Sculpture Competition in Valloire! Come and admire the 20 talented ice sculptors.

You’ll discover their unique and enchanting artistic creations.

