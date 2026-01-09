Concours international de Sculpture sur Neige Valloire

Concours international de Sculpture sur Neige

Avenue de la Vallée d’Or Valloire Savoie

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-23

2026-01-20

Découvrez la 42e édition du Concours International de Sculpture sur Neige ! Assistez à cet événement de renommée internationale !

Il est surprenant de découvrir comment de simples blocs de neige peuvent se transformer en sculptures monumentales.

Avenue de la Vallée d’Or Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 03 96 sculptures@valloire.fr

English : International snow sculpture contest

Discover the 42nd edition of the International Snow Sculpture Competition! Attend this internationally renowned event!

It’s amazing to discover how simple blocks of snow can be transformed into monumental sculptures.

