Concours International de Violon Gala d’ouverture concert violon piano Cinéma le Rio Mirecourt samedi 1 novembre 2025.
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 20:30:00
8ème Concours International de Violon Concert d’ouverture Duo Violon/Piano
Gala d’ouverture par Jaewon Wee, lauréate de l’édition précédente du concours et Stéfan Bonev, lauréat de la dernière édition du Concours International de Piano d’Épinal.
Renseignement et réservation à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses EnvironsTout public
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 20 37 01 01 jmfmirecourt@gmail.com
English :
8th International Violin Competition: Opening concert: Violin/Piano Duo
Opening gala by Jaewon Wee, winner of the previous edition of the competition, and Stéfan Bonev, winner of the last edition of the Épinal International Piano Competition.
Information and booking at the Tourist Office of Mirecourt and Surroundings
German :
8. Internationaler Violinwettbewerb: Eröffnungskonzert: Duo Violine/Piano
Eröffnungsgala mit Jaewon Wee, Preisträgerin des letzten Wettbewerbs, und Stéfan Bonev, Preisträger des letzten Internationalen Klavierwettbewerbs in Épinal.
Informationen und Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt von Mirecourt und Umgebung
Italiano :
8° Concorso Internazionale di Violino: Concerto di apertura: Duo violino/pianoforte
Gala di apertura di Jaewon Wee, vincitore della precedente edizione del concorso e di Stéfan Bonev, vincitore dell’ultima edizione del Concorso Pianistico Internazionale di Épinal.
Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo di Mirecourt
Espanol :
8º Concurso Internacional de Violín: Concierto inaugural: Dúo Violín/Piano
Gala inaugural a cargo de Jaewon Wee, ganador de la edición anterior del concurso, y Stéfan Bonev, ganador de la última edición del Concurso Internacional de Piano de Épinal.
Información y reservas en la Oficina de Turismo de Mirecourt
