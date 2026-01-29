Concours international des eaux de vie et liqueurs de fruits Rue de la Grange aux bois Metz

Concours international des eaux de vie et liqueurs de fruits

Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz Metz Moselle

Samedi 2026-03-21

2026-03-21

2026-03-21

42ème Concours international des eaux de vie et liqueurs de fruits.

42ème Concours international des eaux de vie et liqueurs de fruits.

Un objectif distinguer les meilleurs produits du moment. Le concours porte sur différents items l'aspect, l'arôme et le goût en bouche. Une notation par point permet le classement et l'éventuelle attribution d'un sigille grand or , d'or, d'argent ou de bronze aux plus brillants. Une distinction qui peut être apposée sur le produit pour sa valorisation à la vente. Un jury d'experts composé de spécialistes, de sommeliers, d'œnologues, jugera les produits de l'édition 2026.

Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00 jmsiegrist@wanadoo.fr

English :

42nd Concours international des eaux de vie et liqueurs de fruits.

The aim: to distinguish the best products of the moment. The competition is based on a number of criteria: appearance, aroma and taste. A point system is used to rank the best products, with the possibility of awarding a grand or , gold, silver or bronze sigille to the most outstanding. This distinction can be affixed to the product to enhance its sales value. An expert jury comprising specialists, sommeliers and ?nologists will judge the products of the 2026 edition.

