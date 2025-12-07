Concours interne de CSO & d’équifun Mamers

Concours interne de CSO & d’équifun

2 rue Verte Mamers Sarthe

Oyé, oyé la Team Mamers Équitation !

Nous organisons un concours interne le 7 décembre 2025 sur le thème de Noël. Les déguisement peuvent être au rendez-vous !

Nous proposons de l’équifun pour les plus jeunes afin de découvrir un milieu de concours en s’amusant.

Ainsi que du CSO pour ceux qui veulent réaliser leur premier concours

Le concours est donc ouvert à tous les niveaux, enfants et adultes.

C’est donc l’occasion de passer un moment agréable tous ensemble en cette fin d’année !

Nous vous laissons vous inscrire auprès d’Anne et Adrien ou au Club House où une feuille d’inscription vous attend ☺️ .

2 rue Verte Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 86 41 17

