Concours interne du Centre Equestre de Trélissac Trélissac dimanche 21 septembre 2025.

Chemin de Degain Trélissac Dordogne

2025-09-21

Le Centre équestre de Trélissac ouvrira sa saison 2025-2026 par un concours interne de saut d’obstacles organisé le dimanche 21 septembre à partir de 9h. Cette journée constituera une belle occasion pour le public d’admirer le travail des cavaliers et de leurs chevaux dans une ambiance conviviale et familiale.

En parallèle de la compétition, un vide-sellerie permettra aux passionnés d’équitation de trouver du matériel à prix réduit. Une buvette et un espace de restauration rapide seront également proposés sur place.

L’entrée est gratuite. Spectateurs, familles, amis et curieux sont invités à venir nombreux encourager les cavaliers et partager ce moment de sport et de convivialité au cœur du centre équestre de Trélissac. .

Chemin de Degain Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 14 58

