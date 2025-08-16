Concours interrégional de chevaux lourds Saint-Flour

Concours interrégional de chevaux lourds Saint-Flour samedi 16 août 2025.

Cantal

Concours interrégional de chevaux lourds Allées Georges Pompidou Saint-Flour Cantal

Début : Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-17

2025-08-16

Admirez la robustesse et la beauté des chevaux lourds, lors de ce concours interrégional.

Allées Georges Pompidou

Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 60 61 20

English :

Admire the robustness and beauty of heavy horses at this inter-regional competition.

German :

Bewundern Sie die Robustheit und Schönheit der schweren Pferde, bei diesem interregionalen Wettbewerb.

Italiano :

Ammirate la robustezza e la bellezza dei cavalli pesanti in questo concorso interregionale.

Espanol :

Admire la robustez y belleza de los caballos pesados en esta competición interregional.

