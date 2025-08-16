Concours interrégional de chevaux lourds Saint-Flour
Concours interrégional de chevaux lourds Saint-Flour samedi 16 août 2025.
Cantal
Concours interrégional de chevaux lourds Allées Georges Pompidou Saint-Flour Cantal
Tarif :
Date :
Début : Samedi 2025-08-16
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-16
Admirez la robustesse et la beauté des chevaux lourds, lors de ce concours interrégional.
Allées Georges Pompidou
Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 60 61 20
English :
Admire the robustness and beauty of heavy horses at this inter-regional competition.
German :
Bewundern Sie die Robustheit und Schönheit der schweren Pferde, bei diesem interregionalen Wettbewerb.
Italiano :
Ammirate la robustezza e la bellezza dei cavalli pesanti in questo concorso interregionale.
Espanol :
Admire la robustez y belleza de los caballos pesados en esta competición interregional.
L’événement Concours interrégional de chevaux lourds Saint-Flour a été mis à jour le 2025-03-25 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour