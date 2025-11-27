CONCOURS JEUNES TALENTS – 1 JOUR – PARC DES EXPOSITIONS Macon

CONCOURS JEUNES TALENTS – 1 JOUR Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Véritable coeur du Festival, le concours jeunes talents met en compétition 4 artistes qui jouent 20 à 25 mn de leur spectacle. A l’issue de leur passage, le public,le jury des professionnels, des jeunes et de la cave de lugny voteront pour celui qu’ils auront estimé le meilleur sur ces deux jours de concours.

PARC DES EXPOSITIONS AVENUE BEREGOVOY 71000 Macon 71