Concours Jeunes Talents 8-18 ans Altkirch
1A rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-24 19:00:00
fin : 2025-10-24 22:30:00
2025-10-24
Venez applaudir les jeunes talents du Sundgau dans une ambiance conviviale et familiale ! Inscriptions sur https://mjc-altkirch.fr/evenements/concours-jeunes-talents/
Dans la lignée des deux premières éditions, cette soirée a pour objectif de donner la parole aux jeunes talents du Sundgau, dans un cadre convivial, festif et familial. Le tremplin est ouvert à toutes et tous jusqu’à 18 ans, et accueille toutes les disciplines.
1A rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 info@mjc-altkirch.fr
English :
Come and applaud the young talents of the Sundgau region in a friendly, family atmosphere! To register, visit https://mjc-altkirch.fr/evenements/concours-jeunes-talents/
German :
Kommen Sie und applaudieren Sie den jungen Talenten aus dem Sundgau in einer freundlichen und familiären Atmosphäre! Anmeldungen unter https://mjc-altkirch.fr/evenements/concours-jeunes-talents/
Italiano :
Venite ad applaudire i giovani talenti della regione di Sundgau in un’atmosfera amichevole e familiare! Per iscriversi, visitare il sito https://mjc-altkirch.fr/evenements/concours-jeunes-talents/
Espanol :
Ven a aplaudir a los jóvenes talentos de la región de Sundgau en un ambiente familiar y acogedor Para inscribirse, visite https://mjc-altkirch.fr/evenements/concours-jeunes-talents/
