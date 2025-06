CONCOURS Jeunes Talents concours de chant amateur Rue Louis Fourmond Château-Gontier-sur-Mayenne 3 juillet 2025 20:00

Mayenne

CONCOURS Jeunes Talents concours de chant amateur Rue Louis Fourmond ESPACE JACQUES BREL Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 20:00:00

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Concours de jeunes talent chant amateur

C’est le moment de montrer ce dont tu es capable ! Les inscriptions pour le concours des Jeunes Talents sont désormais ouvertes !

Si tu es passionné par le chant, que tu rêves de te produire devant un public et que tu as entre 12 et 20 ans, cette opportunité est faite pour toi, ne laisse pas passer cette chance !

Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 20 juin prochain.

Rendez-vous sur le site internet de la Ville pour t’inscrire dès maintenant ou vieassociative@chateaugontier.fr ou 02 43 09 55 47 .

Rue Louis Fourmond ESPACE JACQUES BREL

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 47 vieassociative@chateaugontier.fr

English :

Young talent contest amateur singing

German :

Wettbewerb für junge Talente Amateurgesang

Italiano :

Concorso per giovani talenti canto amatoriale

Espanol :

Concurso de jóvenes talentos canto amateur

L’événement CONCOURS Jeunes Talents concours de chant amateur Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-06-18 par SUD MAYENNE