Concours jumping d’ouverture Ribeauvillé

1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-19

fin : 2026-03-22

2026-03-19

Passionnés d’équitation, ce moment est fait pour vous ! Le centre équestre organise son concours jumping pour démarrer la saison.

Vous pourrez y découvrir des cavaliers passionnés et de magnifiques chevaux.

Petite restauration possible sur place.

1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 21 69 emmanuel.jenny@gmail.com

If you’re a horse-riding enthusiast, this is the event for you! The equestrian center is organizing its jumping competition to kick off the season.

