Concours jumping d’ouverture Ribeauvillé
Concours jumping d’ouverture Ribeauvillé jeudi 19 mars 2026.
Concours jumping d’ouverture
1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-19
fin : 2026-03-22
2026-03-19
Passionnés d’équitation, ce moment est fait pour vous ! Le centre équestre organise son concours jumping pour démarrer la saison.
Pour commencer la saison, le centre équestre PG Team organise son jumping d’ouverture.
Vous pourrez y découvrir des cavaliers passionnés et de magnifiques chevaux.
Petite restauration possible sur place .
1 chemin de Stein Kreuz Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 21 69 emmanuel.jenny@gmail.com
If you’re a horse-riding enthusiast, this is the event for you! The equestrian center is organizing its jumping competition to kick off the season.
