Concours Karaoké

Le chalet du lac tuffé 72 Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une scène, un micro, Venez vivre votre moment.

Animé par LWU-An et Felouze.

Réservation au 02 43 60 73 65 et le 06 19 19 31 73.

Inscription obligatoire pour le concours de chant .

Le chalet du lac tuffé 72 Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 51 68 76 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours Karaoké Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude