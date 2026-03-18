Concours Karaoké Tuffé Val de la Chéronne
Concours Karaoké Tuffé Val de la Chéronne samedi 4 avril 2026.
Concours Karaoké
Le chalet du lac tuffé 72 Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Une scène, un micro, Venez vivre votre moment.
Animé par LWU-An et Felouze.
Réservation au 02 43 60 73 65 et le 06 19 19 31 73.
Inscription obligatoire pour le concours de chant .
Le chalet du lac tuffé 72 Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 51 68 76 88
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English :
L’événement Concours Karaoké Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude