Concours Landais Place de Tordesillas Hagetmau

Concours Landais Place de Tordesillas Hagetmau mardi 5 août 2025.

Concours Landais

Place de Tordesillas Arènes Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Concours Landaise de la ville de Hagetmau.

4 ganaderias et 4 cuadrillas, Dargelos, Deyris, Dal et Armagnacaise. Débisaire Eric Lesparre. Animation musicale par l’Harmonie d’Hagetmau et la Sainte Cécile de Doazit.

Place de Tordesillas Arènes Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 13 22 90

English :

Concours Landaise de la ville de Hagetmau.

4 ganaderias and 4 cuadrillas, Dargelos, Deyris, Dal and Armagnacaise. Dealer: Eric Lesparre. Musical entertainment by l’Harmonie d’Hagetmau and la Sainte Cécile de Doazit.

German : Concours Landais

Landaise-Wettbewerb der Stadt Hagetmau.

4 Ganaderias und 4 Cuadrillas, Dargelos, Deyris, Dal und Armagnacaise. Debisaire: Eric Lesparre. Musikalische Unterhaltung durch die Harmonie d’Hagetmau und die Sainte Cécile de Doazit.

Italiano :

Concorso Landaise nella città di Hagetmau.

4 ganaderias e 4 cuadrillas, Dargelos, Deyris, Dal e Armagnacaise. Concessionario: Eric Lesparre. Intrattenimento musicale a cura dell’Harmonie d’Hagetmau e della Sainte Cécile de Doazit.

Espanol : Concours Landais

Concurso de landesa en la ciudad de Hagetmau.

4 ganaderías y 4 cuadrillas, Dargelos, Deyris, Dal y Armagnacaise. Distribuidor: Eric Lesparre. Animación musical a cargo de la Harmonie d’Hagetmau y la Sainte Cécile de Doazit.

