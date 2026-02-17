Concours Linkx à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Concours Linkx à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Pour la soirée jeux de ce mois-ci, nous organisons un concours sur le jeu Linkx (mélange de puissance 4 et Tetris) en 1 contre 1.

Les règles s’apprennent en 1 minute donc n’hésitez pas à vous inscrire au 0298869405

Règlement du concours sur demande

PAF 5€ avec une boisson au choix (thé, café, bière, vin, sirop)

Lots pour les 3 premiers .

