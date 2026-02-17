Concours Linkx à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
Concours Linkx à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère
Début : 2026-03-04 18:30:00
2026-03-04
Pour la soirée jeux de ce mois-ci, nous organisons un concours sur le jeu Linkx (mélange de puissance 4 et Tetris) en 1 contre 1.
Les règles s’apprennent en 1 minute donc n’hésitez pas à vous inscrire au 0298869405
Règlement du concours sur demande
PAF 5€ avec une boisson au choix (thé, café, bière, vin, sirop)
Lots pour les 3 premiers .
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
