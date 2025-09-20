Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac
Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac samedi 20 septembre 2025.
Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago
Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
plein tarif
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Le Challenge S. MARTIGNAGO sera attribué au vainqueur et devra être remis en jeu en 2026.
16 doublettes en 4 parties.
Parties limitées à 1h30.
Restauration assurée sur place.
Terrains ombragés.
Engagement avant le 5 septembre 20h .
Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 33 37
