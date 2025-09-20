Concours loisir de Boules Lyonnaises | Challenge Serge Martignago Tour de ville Issigeac

Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le Challenge S. MARTIGNAGO sera attribué au vainqueur et devra être remis en jeu en 2026.

16 doublettes en 4 parties.

Parties limitées à 1h30.

Restauration assurée sur place.

Terrains ombragés.

Engagement avant le 5 septembre 20h .

Tour de ville Boulodrome de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 03 33 37

