Concours national 1 de photographie, papier monochrome Salle des fêtes Biganos

Salle des fêtes Rue Jean Zay Biganos Gironde
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
Le concours national de photographie sera organisé à la salle des fêtes de Biganos les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 février 2026.
Le jugement a lieu le vendredi de 16h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le dimanche matin de 9h00 à 13h00 est prévu la présentation des meilleures photos et la proclamation des résultats.
Entrée libre. .
