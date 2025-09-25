CONCOURS NATIONAL AUBRAC GRANDE HALLE Peyre en Aubrac
CONCOURS NATIONAL AUBRAC GRANDE HALLE Peyre en Aubrac jeudi 25 septembre 2025.
CONCOURS NATIONAL AUBRAC
GRANDE HALLE Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-25
3 JOURS DE CONCOURS A LA GRANDE HALLE.
Le Concours National Aubrac est l’événement regroupant le plus grand nombre de reproducteurs Aubrac provenant d’élevages sélectionneurs Aubrac situés partout en France. Les animaux sont confrontés les uns aux autres lors de jugements en ring par sections (mâles et femelles, par catégories d’âge). Ce Concours permet, à chaque éleveur adhérent du Herd-Book (Union Aubrac), d’exposer les meilleurs de ses animaux ; faisant ainsi la promotion de son élevage et de ses lignées génétiques.
Jeudi 25 septembre
Matin arrivée des animaux
Après-midi classement des animaux sur le ring
Vendredi 26 septembre
Matin classement des animaux sur le ring
Après-midi
fin des classements et prix de championnat
vente aux enchères
soirée conviviale des éleveurs
Samedi 27 septembre
9h-11h table ronde
11h-14h mise en avant des filières de qualité/visite officielle
14h-17h jugements des prix de groupes en extérieur .
GRANDE HALLE Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 5 65 68 57 90
