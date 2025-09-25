CONCOURS NATIONAL AUBRAC GRANDE HALLE Peyre en Aubrac

Tarif : – – EUR

3 JOURS DE CONCOURS A LA GRANDE HALLE.

Le Concours National Aubrac est l’événement regroupant le plus grand nombre de reproducteurs Aubrac provenant d’élevages sélectionneurs Aubrac situés partout en France. Les animaux sont confrontés les uns aux autres lors de jugements en ring par sections (mâles et femelles, par catégories d’âge). Ce Concours permet, à chaque éleveur adhérent du Herd-Book (Union Aubrac), d’exposer les meilleurs de ses animaux ; faisant ainsi la promotion de son élevage et de ses lignées génétiques.

Jeudi 25 septembre

Matin arrivée des animaux

Après-midi classement des animaux sur le ring

Vendredi 26 septembre

Matin classement des animaux sur le ring

Après-midi

fin des classements et prix de championnat

vente aux enchères

soirée conviviale des éleveurs

Samedi 27 septembre

9h-11h table ronde

11h-14h mise en avant des filières de qualité/visite officielle

14h-17h jugements des prix de groupes en extérieur .

GRANDE HALLE Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 5 65 68 57 90

