Concours national d’agility avec le Club canin briarois Briare samedi 26 juillet 2025.

Rue de Bois-Curé Briare Loiret

Début : Dimanche 2025-07-26 08:00:00

fin : 2025-07-27 18:30:00

2025-07-26

Le week-end des 26 et 27 juillet 2025, le Club Canin de Briare vous donne rendez-vous pour son grand concours d’agility sur le terrain route du Bois Curé. Deux jours de compétitions spectaculaires mettant en lumière la complicité entre chiens et maîtres à travers des parcours d’obstacles chronométrés. Venez admirer des chiens de toutes races en pleine action, encouragés par leurs maîtres passionnés. Un rendez-vous convivial et ouvert à tous, idéal pour les amateurs d’animaux et les curieux. Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de la journée. Avec la présence des juges Florie Steen, Philippe Wattecamp et Raphaël Troude. Entrée libre, ambiance garantie pour petits et grands ! .

Rue de Bois-Curé Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 89 18 00 clubcanindebriare@gmail.com

English :

On July 26 and 27, 2025, don’t miss the Club Canin de Briare’s agility competition! Two days of sporting demonstrations and complicity between dogs and masters, route du Bois Curé. Catering and refreshments on site. Free entry, friendly atmosphere guaranteed!

German :

Verpassen Sie am 26. und 27. Juli 2025 nicht den Agility-Wettbewerb des Club Canin de Briare! Zwei Tage voller sportlicher Vorführungen und Komplizenschaft zwischen Hund und Herrchen, Route du Bois Curé. Verpflegung und Getränke vor Ort. Freier Eintritt, gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Non perdetevi il concorso di agilità del Club Canin di Briare il 26 e 27 luglio 2025! Due giorni di dimostrazioni sportive e di complicità tra cani e padroni, sul percorso del Bois Curé. Ristorazione e ristoro in loco. Ingresso gratuito, atmosfera amichevole garantita!

Espanol :

No se pierda el concurso de agility del Club Canin de Briare los días 26 y 27 de julio de 2025 Dos días de demostraciones deportivas y complicidad entre perros y amos, en la ruta du Bois Curé. Catering y refrescos in situ. Entrada gratuita, ¡un ambiente agradable garantizado!

