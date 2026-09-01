Informations pratiques

Criquebeuf-sur-Seine

Concours national d’agility

Club canin de Criquebeuf sur Seine, 330 La Grosse Pierre Criquebeuf-sur-Seine Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Le club canin de Criquebeuf sur Seine organise son concours national d’agility les 12 et 13 septembre 2026 sur son terrain en face du château d’eau. 360 équipes engagées chaque jour. Buvette et restauration sur place. .

Club canin de Criquebeuf sur Seine, 330 La Grosse Pierre Criquebeuf-sur-Seine 27340 Eure Normandie +33 6 12 47 38 64 hervechaillou@sfr.fr

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English : Concours national d’agility

L’événement Concours national d’agility Criquebeuf-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure