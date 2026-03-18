Concours National d’Attelage

Route de la Saline Lure Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Le Pôle Équestre de la Saline à Lure accueille le Concours National d’Attelage du 23 au 25 mai 2026. Au programme dressage, marathon et maniabilité dans le cadre du championnat régional Bourgogne-Franche-Comté. Épreuves SHF, club et amateur. Spectacle sportif et convivial avec restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. .

Route de la Saline Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 17 20 90

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English : Concours National d’Attelage

L’événement Concours National d’Attelage Lure a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE