Concours National de dessin Librairie le P’tit Monde de Zabelle Carnac

Concours National de dessin

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-21

Pour les 20 ans de la BD Seuls , dessine ton personnage préféré de Seuls avec son cadeau idéal ! 1 Week end à Bruxelles à gagner et des BD

À remettre à la librairie Le P’tit Monde de Zabelle. .

