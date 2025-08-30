Concours national de mouton d’Ouessant Vasles

Vasles Deux-Sèvres

2025-08-30

2025-08-31

2025-08-30

Le week-end du 30 et 31 août, le parc Mouton Village accueille une nouvelle édition du Concours National de mouton d’Ouessant, coorganisé avec le GEMO (Groupement des Éleveurs de Moutons d’Ouessant). Le public pourra découvrir l’univers de la plus petite race ovine du monde grâce à la quarantaine d’éleveurs présents. Le concours se déroulera le samedi, tout au long de l’après-midi. Le dimanche, le programme sera dédié à la transmission et aux savoir-faire présentation de la race Ouessant, démonstration de tonte et atelier autour du filage de la laine (filage, tissage, feutrage) proposé par l’Ecole de la laine). Tout le long du week-end, petits et grands pourront également profiter des moments phares du parc comme la tétée des agneaux (tous les jours à 12h et 17h) et se restaurer sur place grâce à un foodtruck et une buvette associative. .

+33 5 49 69 12 12 moutonvillage@cc-parthenay-gatine.fr

