Concours national de musique – Péronne, 25 mai 2025 08:30, Péronne.

Avenue de la République Péronne Somme

Début : 2025-05-25 08:30:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

La ville de Péronne organise un grand concours national d’orchestres, qui se tiendra le 25 mai 2025, de 9h00 à 12h00, en collaboration avec la Confédération Musicale de France et sa délégation départementale, la CMF Somme. Cet événement prestigieux permettra aux orchestres amateurs de se positionner dans le classement national de la CMF et, surtout, de partager un moment musical exceptionnel placé sous le signe de l’échange et de la passion.

Un tel concours n’avait pas été accueilli à Péronne depuis 1990, une édition à laquelle plus de 30 formations avaient participé. Cette année, nous allons accueillir 11 orchestres, soit 509 musiciens qui vont faire vibrer la ville au rythme de la musique !

Reconnu par la Confédération Musicale de France, ce concours se déroulera à l’espace Mac Orlan, en salle Jean Moulin et à l’école du Centre (rue Béranger). Il est ouvert à une large diversité d’ensembles musicaux.

En marge de ce concours ont été programmés d’autres animations dont le détail est accessible via le lien ci-dessous. 0 .

Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 16

