Concours national de pétanque Boulodrome Les Moutiers-en-Retz

Concours national de pétanque

Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-06-13 08:30:00

fin : 2026-06-13 18:30:00

2026-06-13

Le grand concours de pétanque des Moutiers-en-Retz !

Participez au concours national de pétanque aux Moutiers-en-Retz

L’ASMA 44 organise un concours national de pétanque, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de boules, qu’ils soient amateurs ou confirmés. Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et sportive, au cœur d’une manifestation qui rassemble les meilleurs joueurs de la région… et au-delà !

Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 39 26 05 joyeuxmichel.joyeux@neuf.fr

English :

The big pétanque competition in Moutiers-en-Retz!

