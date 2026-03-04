Concours national d’éloquence et de créativité scolaire, Yaoundé, Yaoundé

Concours national d’éloquence et de créativité scolaire Mercredi 25 mars, 00h00, 08h30 Yaoundé Mfoundi

Libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T00:00:00+01:00 – 2026-03-25T00:30:00+01:00

Fin : 2026-03-25T08:30:00+01:00 – 2026-03-25T09:00:00+01:00

Brainball Cameroun: La première édition est lancée

10 régions mobilisées, 13 villes

Le Concours national de Brainball est une compétition intellectuelle et ludique qui met en avant les compétences cognitives, la rapidité de réflexion, l’esprit d’équipe et la créativité des jeunes. Inspiré des principes de l’« edutainment » (éducation + divertissement), le Brainball est conçu comme un « match d’intelligence » où les participants s’affrontent dans des épreuves variées mobilisant culture générale, logique, innovation et art oratoire (éloquence).

Yaoundé Yaoundé Yaoundé Mfoundi Région du Centre

