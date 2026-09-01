Concours national des ânes des pyrénées Stade du Saillet Montaut

Informations pratiques

Montaut

Concours national des ânes des pyrénées

Stade du Saillet Saillet Montaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 Septembre 2026 :

– Marché Artisanal

– Présentation de la Maquette du village avec l’Association Montaut Patrimoine Vivant

– Participation des agriculteurs de la commune, coloriage pour les enfants, tracteurs anciens. – Exposition de photos anciennes sur l’évolution de la vie du village des années 30 à nos jours

Samedi 19 Septembre :

– A partir de 10h : Concours national des Ânes des Pyrénées : identification des ânons

– L’après-midi : Danse folklorique et les accordéonistes de Lys

Dimanche 20 Septembre :

– A partir de 10h : Concours national des Ânes des Pyrénées

– A 10h & 14h : Randonnée à cheval, découverte du patrimoine des fours à chaux et exploitation forestière de l’époque

18€ la balade, durée 1h, Réservation Régis 06-70-07-84-96

– 14h30 : Contes Pyrénéens par Pierre Vidal

– 15h30 : Chanteurs de Montaut .

Stade du Saillet Saillet Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 86 61 mairie@montaut64.fr

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English : Concours national des ânes des pyrénées

L’événement Concours national des ânes des pyrénées Montaut a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay