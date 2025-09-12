Concours National du Cheval de Trait comtois Maîche

Stade des Tuileries Maîche Doubs

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-13

2025-09-12

Chaque année au mois de septembre a lieu à Maîche le concours national de la race comtoise qui permet de rassembler et classer par catégorie d’âge les meilleurs sujets de la race en fonction des normes du standard. L’invité d’honneur 2023 sera l’ANGEC (étalons comtois).

Vendredi 8h-18h concours modèle et allures de plus de 250 pouliches et juments.

Samedi 8h-18h concours modèle et allures et approbation de plus de 150 étalons.

Spectacle de 14h à 16h.

Toute la journée villages d’exposants.

Repas et buvette sur place. .

Stade des Tuileries Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

