Concours National et Jeunes chevaux Saut d’Obstacles Haras National Haras National d’Uzès Ifce Uzès vendredi 13 mars 2026.
Haras National d’Uzès Ifce Chemin du Mas des Tailles Uzès Gard
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-13 08:00:00
fin : 2026-03-18 18:00:00
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-17
La Société Hippique d’Uzès organise un concours national de saut d’obstacle sur le beau site du haras. Épreuves amateurs et professionnels, allant de 85 cm à 135 cm.
À ne pas manquer le grand prix 135 cm avec barrage.
Haras National d’Uzès Ifce Chemin du Mas des Tailles Uzès 30700 Gard Occitanie +33 6 15 33 62 28 cso@societehippiqueuzes.com
English : Concours National et Jeunes chevaux Jumping Haras National
The Société Hippique d’Uzès organizes a national show jumping competition on the beautiful site of the stud farm. Amateur and professional events, from 85 cm to 135 cm.
Don’t miss: the 135 cm grand prix with jump-off.
