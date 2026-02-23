Concours National et Jeunes chevaux Saut d’Obstacles Haras National Haras National d’Uzès Ifce Uzès

Concours National et Jeunes chevaux Saut d’Obstacles Haras National

Haras National d’Uzès Ifce Chemin du Mas des Tailles Uzès Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 08:00:00

fin : 2026-03-18 18:00:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-17

La Société Hippique d’Uzès organise un concours national de saut d’obstacle sur le beau site du haras. Épreuves amateurs et professionnels, allant de 85 cm à 135 cm.

À ne pas manquer le grand prix 135 cm avec barrage.



Haras National d’Uzès Ifce Chemin du Mas des Tailles Uzès 30700 Gard Occitanie +33 6 15 33 62 28 cso@societehippiqueuzes.com

English : Concours National et Jeunes chevaux Jumping Haras National

The Société Hippique d’Uzès organizes a national show jumping competition on the beautiful site of the stud farm. Amateur and professional events, from 85 cm to 135 cm.

Don’t miss: the 135 cm grand prix with jump-off.

