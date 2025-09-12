Concours National Limousin Baraqueville

Concours National Limousin Baraqueville vendredi 12 septembre 2025.

Concours National Limousin

Rue du Val de Lenne Baraqueville Aveyron

Début : Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Venez découvrir 450 animaux en concours venus de toute la France !

Depuis des décennies, ce concours offre une plateforme unique pour les éleveurs de présenter leurs meilleurs spécimens et pour le grand public de s’émerveiller devant ces magnifiques bêtes.

Le Concours National Limousin permet de valoriser le savoir-faire des éleveurs et d’échanger sur les meilleures pratiques d’élevage. Entre les présentations des animaux, les démonstrations en direct, les visites et les échanges entre éleveurs, le concours mène aussi à des conférences sur toutes les thématiques annexes à l’élevage de bovins.

Lors de ce concours, différents critères sont pris en compte pour juger les animaux, tels que la morphologie, la musculature, la qualité de la robe, etc. Venez assister à une véritable démonstration de passion et de dévouement.

Les gagnants se voient attribuer des prix, mais surtout, ils obtiennent une reconnaissance professionnelle qui peut avoir une influence sur la vente de leur bétail ou de leur génétique. .

Rue du Val de Lenne Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie

English :

Come and discover 450 animals in competition from all over France!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie 450 Wettbewerbstiere aus ganz Frankreich!

Italiano :

Venite a scoprire 450 animali in concorso provenienti da tutta la Francia!

Espanol :

Venga a descubrir 450 animales en competición procedentes de toda Francia

L'événement Concours National Limousin Baraqueville a été mis à jour le 2025-09-02