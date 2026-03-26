Concours national Percheron

Haras national du pin Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Le Haras national du Pin accueille le National Percheron, du 25 au 27 septembre, un évènement organisé par la Société Hippique Percheronne de France.

La cour d’honneur du Haras vivra au son des sabots de ces magnifiques équidés et les plus beaux spécimens seront présentés au jury, dans l’espoir de remporter un prix.

Une ambiance très particulière envahie le Versailles du Cheval, devenant le temps d’un week-end le QG des plus beaux percherons de France. .

Haras national du pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

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English : Concours national Percheron

L’événement Concours national Percheron Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-23 par Haras national du Pin