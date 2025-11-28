Concours Obéissance Valentigney

Concours Obéissance

Avenue Frédéric Bataille Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 08:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Les 28 Février et 01 Mars 2026, organisé par le CECV, les festivités commenceront à 8h00. une buvette et de la restauration rapide vous sera proposée tout au long de la journée.

L’Obéissance a pour objectif de permettre à tout propriétaire de chiens de mieux comprendre et de communiquer avec lui, au travers d’exercices simples, sans contrainte et accessibles à tous, afin de vivre en totale complicité avec son compagnon. .

Avenue Frédéric Bataille Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Concours Obéissance

