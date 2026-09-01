Concours off des vélos cargos – Concours de Machines Place de l’Hôtel de Ville Saint-Michel-de-Maurienne

Informations pratiques

Saint-Michel-de-Maurienne

Concours off des vélos cargos – Concours de Machines

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Le Concours OFF met les vélos cargo artisanaux à l’épreuve de la Maurienne ! Routes, pistes, transport de matériel et produits locaux : une aventure grandeur nature pour tester les machines et découvrir autrement les savoir-faire du cycle.

.

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Saint-Michel-de-Maurienne 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 87 43 accueil@maurienne-galibier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours off des vélos cargos – Concours de Machines

The Concours OFF puts handcrafted cargo bikes to the test in the Maurienne! Roads, trails, equipment transport and local produce: a real-life adventure designed to challenge the bikes and showcase cycling craftsmanship in a whole new way.

L’événement Concours off des vélos cargos – Concours de Machines Saint-Michel-de-Maurienne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office du tourisme Intercommunal Maurienne Galibier