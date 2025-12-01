Concours officiel de pétanque Montendre
Concours officiel de pétanque Montendre dimanche 21 décembre 2025.
Concours officiel de pétanque
2 bis impasse du printemps Montendre Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Concours officiel, licence obligatoire
Doublette mixte f3bis
2 bis impasse du printemps Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 17 64 22
English :
Official competition, license required
Mixed doubles f3bis
