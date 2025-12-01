Concours officiel de pétanque

2 bis impasse du printemps Montendre Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Concours officiel, licence obligatoire

Doublette mixte f3bis

2 bis impasse du printemps Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 17 64 22

English :

Official competition, license required

Mixed doubles f3bis

L’événement Concours officiel de pétanque Montendre a été mis à jour le 2025-12-18 par CDC de Haute Saintonge